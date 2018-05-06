

Sei por qual motivo...

Fui taxado... Ignorante!

Reagi no mesmo instante...

Não aceito esse crivo.

Colagem ou adesivo...

Muito menos... Rótulo!

Saio logo do casulo.

Pois, imponho condição.

Respeite minha posição.

Com a sua... Não bulo!



Jamais serei... Laranja!

Detesto compor... Esquema!

Cada um com... “Seus problemas!”

O sentido todo... Manja!

Quando... Jeitinho arranja!

Procure no... Dicionário!

Não aceite ser... Otário!

Nem tratado... Babaca!

Chute o pau... “Da barraca!”

Faça seu... Itinerário!



O circo está armado.

Conquiste seu espaço...

Fazer papel de... Palhaço!

Não e o recomendado.

Como valente soldado...

Fique atento... Sentinela!

Quebre a tranca da cancela...

Reveja seus... Conceitos!

Uma questão de respeito.

Não convence... Churumela!



Conversas de bastidores.

Reuniões... Conchavos!

Palavra em voga... Agravos!

Discursos de... Defensores!

Réplica de acusadores...

Divulgam tais vereditos.

Interesses em... Conflitos!

O povo sendo... Usado!

Apartheid... Velado!

Desordem caos... Explícito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/05/2018