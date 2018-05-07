Valdemir Gomes
Repente chega a hora.
Vence aqui... O prazo!
Nada acontece por... Acaso!
O sentimento... Aflora!
Grande Arquiteto diz: bora!
Você está... Preparado?
Deixou território marcado...
Já reservou a passagem?
Está vazia... A bagagem!
Certamente está... Brocado!
Reveja seus conceitos.
Acredite num ser... Supremo!
Segure firme o remo.
A vida como um... Leito!
Rio largo estreito...
Esconde... Mistérios!
Navegue com critério.
Respeite seu... Concorrente!
Receba o afluente...
Aceite seu... Climatério!
Busque a eternidade.
Através de suas... Obras!
Todo excesso... Sobras!
Haja com serenidade.
Diante da adversidade...
É necessário... Cautela!
Observe da... Janela!
O sorriso da criança...
Semente de amor... Esperança!
Torna a existência... Bela!
Ouça a voz do coração.
Como simples... Caminhante!
Procure ser elegante.
Faça sempre a... Ligação!
Ponte... Entre geração!
Licitude... Imparcialidade!
Atitude... Probidade!
Representante de Cristo...
Felicidade... Um misto!
Liberdade, igualdade... Fraternidade!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/05/2018
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