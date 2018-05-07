

Repente chega a hora.

Vence aqui... O prazo!

Nada acontece por... Acaso!

O sentimento... Aflora!

Grande Arquiteto diz: bora!

Você está... Preparado?

Deixou território marcado...

Já reservou a passagem?

Está vazia... A bagagem!

Certamente está... Brocado!



Reveja seus conceitos.

Acredite num ser... Supremo!

Segure firme o remo.

A vida como um... Leito!

Rio largo estreito...

Esconde... Mistérios!

Navegue com critério.

Respeite seu... Concorrente!

Receba o afluente...

Aceite seu... Climatério!



Busque a eternidade.

Através de suas... Obras!

Todo excesso... Sobras!

Haja com serenidade.

Diante da adversidade...

É necessário... Cautela!

Observe da... Janela!

O sorriso da criança...

Semente de amor... Esperança!

Torna a existência... Bela!



Ouça a voz do coração.

Como simples... Caminhante!

Procure ser elegante.

Faça sempre a... Ligação!

Ponte... Entre geração!

Licitude... Imparcialidade!

Atitude... Probidade!

Representante de Cristo...

Felicidade... Um misto!

Liberdade, igualdade... Fraternidade!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/05/2018