A corda...



Sempre arrebenta...

Do lado... “Mais fraco!”

O emprego foi... “Pro saco!”

Idiota... Lamenta!

Agora roda e... “Senta!”

Aplaudiu o... “Pato Amarelo!”

Caiu no conto... Belo!

Até bateu... Panela!

Enganado... Zé Roela!

Desmoronou seu... Castelo!



Só se ouve... Choradeira!

Desemprego... Aumentando!

Trabalhador... Mendigando!

Alguns empunharam... Bandeira!

Fizeram... Maior Zueira!

Hoje... Sofre as consequências!

Não basta pedir... Clemência!

É preciso ir... Além!

Sobram, migalhas... Xerém!

Tenha... Santa paciência!



Mas... Estava previsto!

Bando de... Salafrários!

Acreditar... Erro primário!

Na verdade... Anticristo!

Dos bastidores... Assisto!

Muro das... Lamentações!

Segue as... Ulcerações!

Abrem-se... Crateras!

O País virou... Tapera!

São tantas... Alucinações!



“Salvadores da Pátria...”

Surgem a todo o momento.

Com insanos... Argumentos!

Cheios de... Alegoria!

Pregando... Idolatria!

Verdadeiro... Casuísmo!

Exaltando... Patriotismo!

Grande... “Barco furado!”

Retroceder ao... Passado!

Tempo de... Barbarismo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/05/2018