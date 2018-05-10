Valdemir Gomes
Grafar uma nova história...
Diante de tanta barbárie?
O mundo está com... Cárie!
A sociedade... Inglória!
Comandada por... Escória!
Voltado a vis... Interesses!
Para alguns... Benesses!
À maioria... Afronta!
Simplesmente... Paga a conta!
Votar... Ah, se o povo aprendesse!
Infelizmente... Utopia!
Talvez... Não alcance!
Cada pleito... Novo lance!
Muda a roupagem... Copia!
Engana... Surrupia!
Reforma a... Embalagem!
Marqueteiro, plástica... Imagem!
Outra sigla... Partidária!
Quase explode a coronária...
Mentira pouca... Bobagem!
Com discurso... Eloquente!
Salta as veias do... Pescoço!
Do plano mostra... Esboço!
Povo ingênuo, carente...
“Gostei do moço... Ôxente!”
Dessa forma... Vence o pleito!
Porém, depois de eleito...
Simplesmente... Desaparece!
Belas promessas... Esquece!
Mais um bandido... Oh, sujeito!
E nesse grande engodo...
Eleitor levado... “No bico!”
Ele cada vez... Mais rico!
Dinheiro leva... “A rodo!”
Promessas vão pro... Lodo!
O calhorda é... Liso!
Uma cascavel sem... Guiso!
Esta a triste... Verdade!
Quanta ingenuidade...
Quanto ao resto... Prejuízo!
Valdemir Gomes dos Santos 10/05/2018
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