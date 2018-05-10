

Grafar uma nova história...

Diante de tanta barbárie?

O mundo está com... Cárie!

A sociedade... Inglória!

Comandada por... Escória!

Voltado a vis... Interesses!

Para alguns... Benesses!

À maioria... Afronta!

Simplesmente... Paga a conta!

Votar... Ah, se o povo aprendesse!



Infelizmente... Utopia!

Talvez... Não alcance!

Cada pleito... Novo lance!

Muda a roupagem... Copia!

Engana... Surrupia!

Reforma a... Embalagem!

Marqueteiro, plástica... Imagem!

Outra sigla... Partidária!

Quase explode a coronária...

Mentira pouca... Bobagem!



Com discurso... Eloquente!

Salta as veias do... Pescoço!

Do plano mostra... Esboço!

Povo ingênuo, carente...

“Gostei do moço... Ôxente!”

Dessa forma... Vence o pleito!

Porém, depois de eleito...

Simplesmente... Desaparece!

Belas promessas... Esquece!

Mais um bandido... Oh, sujeito!



E nesse grande engodo...

Eleitor levado... “No bico!”

Ele cada vez... Mais rico!

Dinheiro leva... “A rodo!”

Promessas vão pro... Lodo!

O calhorda é... Liso!

Uma cascavel sem... Guiso!

Esta a triste... Verdade!

Quanta ingenuidade...

Quanto ao resto... Prejuízo!

Valdemir Gomes dos Santos 10/05/2018