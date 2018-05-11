

Gosto de gente doida.

Que coloca cor no... Caminho!

Ousa... Remover espinhos!

Mostra rotas... Saída!

Experiente... Vivida!

Defende seus ideais.

Comenta fatos... Reais!

Burla acordo... Contratos!

Incomoda... Nocivos ratos!

Que todos sejam... Iguais!



Reconheço que não sou...

Politicamente correto.

Vivo num mundo... Concreto!

Não lamento o que passou.

Nem... Defendo quem pisou!

Respeito sua... Crendice!

Mas... Esperar a velhice!

De braços cruzados...

Acho um grande... Pecado!

No popular... “Tolice!”



Sei que tenho defeitos.

Vida... Um vai e vem!

Embarco nesse... Trem!

Escancaro abro... O peito!

Acredito ainda tem... Jeito!

Tudo causa... Consequência!

Muita calma... Paciência!

Rótulo de arengueiro...

Refaço o... Roteiro!

É salutar... Decência!



Não quero subir no palco.

Nem virar... Referência!

Atitude... Prudência!

Chega de... Talco!

Time do ilícito... Desfalco!

Preservo... Valores!

Cultivo jardim, flores...

Uma atitude sensata.

Respeito não... Primata!

Basta, mundo dos... Horrores!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/05/2018