

Descrever seus atributos...

Como... “Chover no molhado!”

Sinto-me... Lisonjeado!

Relembrar seu... Estatuto!

Do amor... Tem o indulto!

Coloca a vida... Nos trilhos!

Dá à prole... Luz, brilho!

Dedicação exclusiva.

Do respeito... Indutiva!

Seu mundo... Os filhos!



Diante da adversidade...

Encontra a melhor saída.

Uma paixão... Incontida!

À vida... Celeridade!

Sob a luz da verdade...

Sempre mostra a que veio.

Da sociedade... Esteio!

Reconhecimento... Universal!

Tempero do mundo... Sal!

Suporta todo... Aperreio!



Nos momentos de dificuldade...

Sempre uma palavra... Amiga!

Como argamassa... Liga!

Lema... Reciprocidade!

Representante da divindade...

Fonte do amor... Semente!

Ama... Incondicionalmente!

Não existe... Restrição!

Corpo, alma. Coração...

Código da vida... Vigente!



Não importa... Cor ou raça!

Nem a classe... Social!

O amor... Prefacial!

Sem reservas... Carapaça!

Tudo nesta vida... Passa!

Jamais passa... Seu amor!

Como o perfume da flor...

Tempero... Condimento!

Da massa é... Fermento!

De indescritível... Sabor!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/05/2018