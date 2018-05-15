Valdemir Gomes
Brasil que eu quero...
Respondo a rede Globo.
Que haja políticos probos.
Sem celeuma... “Lero, lero!”
É o mínimo que espero.
Atitude... Lealdade!
Minha representatividade...
Seja de fato... Direito!
Baseada no respeito.
Chega de... Atrocidades!
Uma justiça... Isonômica!
Todos sejam... Iguais!
Diante dos tribunais...
Imparcialidade... A tônica!
Independente da... Econômica!
Julgamento com decência.
Presunção de... Inocência!
Seja sempre analisado.
Licitude do... Magistrado!
Como princípio... Transparência!
Tenha como prioridade...
Educação e saúde.
Respeito... Atitude!
Na gestão... Probidade!
Tratamento... Igualdade!
Seja qual for à instância.
A lei como observância...
Todos... Comprometidos!
Basta de... Alaridos!
Prepotência... Arrogância!
“Um País para... Todos!”
Meta, desafio diário.
Do patrão ao operário...
Chega de enganação... Engodo!
Levar dinheiro a... “Rodo!”
Atitude repudiada, repelida...
Seja prática... Abolida!
Do nosso vocabulário.
Políticos visionários...
Encontre a melhor... Saída!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/05/2018
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