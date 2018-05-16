

Escalar a montanha da alma.

Desvendar seus segredos.

Grafar um novo enredo.

Superar todos os traumas.

Sem perder a calma...

Realizar o sonho... Menino!

Ouvir da igreja o... Sino!

Anunciando sua chegada.

Charmosa... Idolatrada!

Com meu coração... Bulino!



Atravessar o rio caudaloso.

Caminhando sobre as águas.

Percorrer algumas... Léguas!

Seu sorriso charmoso...

Deixa o mundo... Fabuloso!

Com ares de... Criança!

Meu coração... Balança!

O amor belo... Dreno!

Suave macio... Sereno!

Atravessa o peito... Lança!



Deslizar nas belas... Curvas!

Contemplar as ondas do oceano.

Desvendar seu... Meridiano!

Sem deixas as águas... Turvas!

Encaixar como... Luvas!

Nossos corpos sedentos.

Misturar os... Fragmentos!

Verdadeira conexão...

Momentos de reflexão.

Diante do... Firmamento!



Agradecer ao Grande Arquiteto.

Por desfrutar dos teus carinhos.

Minha rosa sem espinhos.

Juntos... Executamos projeto!

Nossos corpos... Dialeto!

Uma verdadeira... Miragem!

Seu feromônio, mensagem...

Do amor... Felicidade!

Com você, minha beldade...

Conquistei a outra... Margem!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/05/2018