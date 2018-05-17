Preciso...



Buscar a retidão...

Rever alguns conceitos.

Um mundo... Justo, perfeito!

Descartar a... Lassidão!

Com respeito, convicção...

Não esquecer minha... Origem!

Desânimo causa... Vertigem!

Descarrila o meu... Trem!

Pois coerência vai... Além!

Do santuário da... Virgem!



Parece contraditório.

Essas misturas que faço.

Mas... Esquadro compasso!

Fazem parte do repertório.

Não irei ao meu velório.

Estarei sendo... Velado!

Não quero ser lembrado...

Como um cidadão omisso.

Pois mantive o compromisso...

Comigo... Jogo é jogado!



Alguns... Felizes, dirão:

Esse já... “Foi tarde!”

Porém, não... “Covarde!”

Jamais aceitou... “Pirão!”

Um truculento... “Turrão!”

Chutou o pau... “Da barraca!”

Jamais fechou a matraca...

Diante da... Injustiça!

Denunciou fez... Derriça!

Fazia a maior... Fuzarca!



Ao refugar o cabresto...

Virou persona... “Não grata!”

Questionou a lei da chibata...

Regra, norma... Pretexto!

Como método... Contexto!

Para escravizar o povo.

Repressão modelo... Novo!

Isso... Falso moralismo!

Leva a Nação ao... Abismo!

Primeiro galinha... Ovo?

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/05/2018