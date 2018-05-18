

Saudade do... Ontem!

Nosso primeiro beijo...

Doce sabor de... Queijo!

O imaginário... Detém!

Seus sorrisos contem...

Condutor... Felicidade!

Mistérios... Divindade!

Um brilho divino...

Meus sonhos... Menino!

Viraram... Realidade!



Quando estás ao meu lado.

Sinto-me em outro... Planeta!

Na calda do... Cometa!

Meu céu... Estrelado!

No picadeiro... Tablado!

Começa o... Espetáculo!

Braços... Garras, tentáculos!

Neles... Estou protegido!

Desperta... Sexto sentido!

Acredito no... Oráculo!



Nas curvas do seu sorriso...

Deslizam meus... Pensamentos!

Inesquecíveis momentos...

Caminhos do paraíso.

Conceito... Selo ISO!

Verdadeira perfeição.

Amor, como condição...

Conquistar a outra margem.

Seu feromônio... Miragem!

Perfume... Alucinação!



Adoro o frescor do vento...

Que sacode seus cabelos.

As ondas têm o modelo...

Meu tempero... Condimento!

Da vida melhor evento...

O frescor da maresia.

Qual rima da poesia...

Coloca o sonho nos trilhos.

Belo sorriso de... Filhos!

Dá à vida... Mais valia!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/05/2018