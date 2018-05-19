Valdemir Gomes
Viver em sociedade...
Precisa aceitar cabresto.
Se questionar o contexto.
Vai criar... Inimizades!
Hipocrisia... Barbaridades!
Estão sempre em evidência.
Tudo... Causa consequência!
Realidade... Um fato!
Conviver em meio a ratos...
Acho... Tamanha benevolência!
É a máfia do... Cigarro!
Também da... Pedofilia!
Questionar é... Covardia!
São tantos fatos... Bizarros!
Uma gripe com... Catarro!
Verdadeira... Heresia!
Compromete a poesia...
Deixa o verso quebrado.
Perde a farda o soldado.
Regurgita a maresia.
Diante de tantas mazelas.
Globo... O País do futuro!
Parece até... Perjuro!
Tem um bando de gazelas.
Fazendo apologia... Balela!
Levando o povo ao... Escuro!
Engana... Queda de juros!
O desemprego em alta.
A crise aos olhos... Saltam!
Acredite: Jaz o futuro!
A gasolina está subindo...
Na maior velocidade.
Quanta infantilidade...
Inflação... Caindo!
Governo ao povo... Fingindo!
Imprensa... Publicidade!
Nem implorando ao... Abade!
Engolimos essa mentira.
Bando de excrementos... Traíras!
Sorvemos... Atrocidades!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/05/2018
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