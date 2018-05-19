Viver em sociedade...

Precisa aceitar cabresto.

Se questionar o contexto.

Vai criar... Inimizades!

Hipocrisia... Barbaridades!

Estão sempre em evidência.

Tudo... Causa consequência!

Realidade... Um fato!

Conviver em meio a ratos...

Acho... Tamanha benevolência!



É a máfia do... Cigarro!

Também da... Pedofilia!

Questionar é... Covardia!

São tantos fatos... Bizarros!

Uma gripe com... Catarro!

Verdadeira... Heresia!

Compromete a poesia...

Deixa o verso quebrado.

Perde a farda o soldado.

Regurgita a maresia.



Diante de tantas mazelas.

Globo... O País do futuro!

Parece até... Perjuro!

Tem um bando de gazelas.

Fazendo apologia... Balela!

Levando o povo ao... Escuro!

Engana... Queda de juros!

O desemprego em alta.

A crise aos olhos... Saltam!

Acredite: Jaz o futuro!



A gasolina está subindo...

Na maior velocidade.

Quanta infantilidade...

Inflação... Caindo!

Governo ao povo... Fingindo!

Imprensa... Publicidade!

Nem implorando ao... Abade!

Engolimos essa mentira.

Bando de excrementos... Traíras!

Sorvemos... Atrocidades!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/05/2018