Agradeço ao Grande Arquiteto.

Pelas bênçãos recebidas.

Minhas súplicas convertidas...

Em realidades os projetos.

Guia-me pelo caminho... Reto!

Para que a cada instante...

Numa sociedade... Mutante!

Independente da crença...

Faça sempre a diferença.

A vida segue... Avante!



No momento de dificuldades...

Cristo... Mostra o caminho!

Remove dele... Os espinhos!

Sob a luz da... Verdade!

Respeito, dignidade...

Faz um mundo diferente.

Germina a melhor semente...

Corta o mal pela raiz.

Transforma o homem perdiz...

Torna-o humano... Plenamente!



Ser melhor a cada dia...

Necessário... Tolerância!

Vida... Em abundancia!

Saia de sua... Abadia!

Uma atitude... Sadia!

Seja sempre... Luz do mundo!

Aproveite cada segundo...

Como lema... Caridade!

Transforme a realidade...

O bem tem valor... Profundo!



Entenda o sorriso da criança.

Não permita perder o brilho.

Independe de ser... Filho!

Mundo justo... Herança!

Como fiel da... Balança!

Reveja alguns conceitos...

Tente ser... Justo, perfeito!

Dissemine a decência.

Abomine a prepotência.

Uma questão de... Respeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/05/2018