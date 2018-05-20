Valdemir Gomes
Agradeço ao Grande Arquiteto.
Pelas bênçãos recebidas.
Minhas súplicas convertidas...
Em realidades os projetos.
Guia-me pelo caminho... Reto!
Para que a cada instante...
Numa sociedade... Mutante!
Independente da crença...
Faça sempre a diferença.
A vida segue... Avante!
No momento de dificuldades...
Cristo... Mostra o caminho!
Remove dele... Os espinhos!
Sob a luz da... Verdade!
Respeito, dignidade...
Faz um mundo diferente.
Germina a melhor semente...
Corta o mal pela raiz.
Transforma o homem perdiz...
Torna-o humano... Plenamente!
Ser melhor a cada dia...
Necessário... Tolerância!
Vida... Em abundancia!
Saia de sua... Abadia!
Uma atitude... Sadia!
Seja sempre... Luz do mundo!
Aproveite cada segundo...
Como lema... Caridade!
Transforme a realidade...
O bem tem valor... Profundo!
Entenda o sorriso da criança.
Não permita perder o brilho.
Independe de ser... Filho!
Mundo justo... Herança!
Como fiel da... Balança!
Reveja alguns conceitos...
Tente ser... Justo, perfeito!
Dissemine a decência.
Abomine a prepotência.
Uma questão de... Respeito!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/05/2018
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