Valdemir Gomes
Domingo especial.
Ao lado da minha amada.
Coração na... Tomada!
Esbanja seu... Potencial!
O amor... Essencial!
Dá sentido à... Vida!
Essa paixão incontida.
Sem regras... Preconceito!
Tudo... Justo, perfeito!
Meus sonhos... Guarida!
Nas curvas do seu sorriso...
Derrapam meus desejos.
Num repente... Sacolejo!
Acordo no... Paraiso!
Tudo que quero... Preciso!
Encontro no seu... Abraço!
Qual... Esquadro, compasso!
Felicidade tem... Rumo!
O amor... Melhor insumo!
Todo percurso... Refaço!
Diante dos imprevistos.
Sempre encontramos saída.
Essa paixão incontida...
Tem o aval de... Cristo!
De felicidade um misto...
Seguimos nossa jornada.
Saudade... Estornada!
A vida segue nos trilhos.
Seu olhar tem o brilho...
Uma noite... Enluarada!
Somos profissionais...
Da educação e saúde.
Atuamos em... Plenitude!
Sonhamos todos... Iguais!
Com oportunidades... Reais!
Tratamento... Isonômico!
Não seja o econômico...
Motivo de diferença.
Independente da crença...
Trágico... Não é cômico!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/05/2018
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