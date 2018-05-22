Olhos da... Poesia!

Está na curva do caminho.

Na rosa... Pelo espinho!

No mar... Maresia!

Talvez, na demagogia...

Do discurso... Político!

Mas, o eleitor crítico...

Decifra seus segredos.

No vacilo do torpedo...

O falso e o... Verídico!



Diante de cada gesto...

Um... Novo significado!

O código... Certo, errado!

Necessário ser... Modesto!

Registrar o manifesto...

O mundo... Laboratório!

Demarcar o território...

Uma atitude... Sensata!

Quanto à lei da chibata...

Antigo esse... Repertório!



Determinadas posturas...

Confundem a realidade.

A absoluta verdade...

Só Cristo nas alturas.

Acreditar em falsas juras...

Verdadeiro casuísmo.

Passos largos ao abismo...

Caminha a sociedade.

Falta sensibilidade...

Reina pacto de... Cinismo!



Sociedade... Decadente!

“Isto é fato...” Consumado!

Do comandante ao soldado...

Buscam... Mundo convergente!

Nordestino diz: “Ôxente!”

Como encontrar caminho?

Desprotegido, sozinho...

Lamenta a triste sorte.

Não basta ser... Forte!

Humano, ave sem... Ninho!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/05/2018