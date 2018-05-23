Valdemir Gomes
Quero um mundo vazio...
De seres sem sentimento.
Egoístas... Avarentos!
Desconfiados... Arredios!
Chega a dá calafrios...
Caminhar na... Comunidade!
São tantas... Atrocidades!
Restos... Humanos jogados!
Moribundos... Drogados!
Fruto da... Boçalidade!
Perambula pela cidade...
Um ser bastante esquisito.
Dele, sociedade... O grito!
Quanta insensibilidade...
Ou... Falta de humanidade!
Alguém sabe de onde... Veio?
Causa repulsa, receio...
Qual a verdadeira origem?
A quem seus ecos... Atingem?
Ninguém vê... Sujo e feio!
O poder... Constituído!
Descobriu sua história?
Situação... Vexatória!
Continuar... Despercebido!
Todos ouvem seus... Ruídos!
Porém, a promoção social...
Nada faz... Acha normal!
Está faltando... Decência!
Excesso de incompetência...
Segue o velho... Ritual!
Disso... Todos já sabiam!
Esse filme... Conhecemos!
Num... Recente, tivemos!
Foi a mesma... Letargia!
Outrora... Ninguém insurgia!
Basta de ser... Ultrajado!
Está dado o recado...
Gestor... Falta atitude!
Pois, direito à saúde...
“É lei... Dever do estado!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/05/2018
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