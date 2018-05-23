Quero um mundo vazio...

De seres sem sentimento.

Egoístas... Avarentos!

Desconfiados... Arredios!

Chega a dá calafrios...

Caminhar na... Comunidade!

São tantas... Atrocidades!

Restos... Humanos jogados!

Moribundos... Drogados!

Fruto da... Boçalidade!



Perambula pela cidade...

Um ser bastante esquisito.

Dele, sociedade... O grito!

Quanta insensibilidade...

Ou... Falta de humanidade!

Alguém sabe de onde... Veio?

Causa repulsa, receio...

Qual a verdadeira origem?

A quem seus ecos... Atingem?

Ninguém vê... Sujo e feio!



O poder... Constituído!

Descobriu sua história?

Situação... Vexatória!

Continuar... Despercebido!

Todos ouvem seus... Ruídos!

Porém, a promoção social...

Nada faz... Acha normal!

Está faltando... Decência!

Excesso de incompetência...

Segue o velho... Ritual!



Disso... Todos já sabiam!

Esse filme... Conhecemos!

Num... Recente, tivemos!

Foi a mesma... Letargia!

Outrora... Ninguém insurgia!

Basta de ser... Ultrajado!

Está dado o recado...

Gestor... Falta atitude!

Pois, direito à saúde...

“É lei... Dever do estado!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/05/2018