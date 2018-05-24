

Percurso desta vida.

Encontramos obstáculos.

Não basta mudar... Vernáculo!

Para encontrar saída.

Encarar esta... Corrida!

Planejar cada... Passo!

Usar... Esquadro compasso!

Precisa muita cautela.

Ao apertar a fivela...

Restringe o seu... Espaço!



Em um mundo conturbado.

Palavra em voga... Mudança!

Está sobrando... Lambança!

O clima está... Embaçado!

Comportamento ilibado...

Atitude em extinção...

Não existe... Isenção!

Nesse governo... Ilegítimo!

Lessidão comanda o... Ritmo!

Está sem nota a... Canção!



O País está sem rumo.

Estamos descendo a serra.

O povo chora... Berra!

Diminui o... Consumo!

Gestor distribui... Fumo!

Sobe gás... Gasolina!

No seco sem vaselina...

Aceita... “Dói menos!”

Camisinha de... Vênus!

Aumenta... Adrenalina!



Diante deste cenário...

Como encontrar... Caminho!

Povo ave sem... Ninho!

Inflação... Zero otário!

Nem apelando ao vigário...

Difícil encontrar... Solução!

Destroçaram a Nação...

Com falso... Moralismo!

Hoje à beira do abismo...

Outubro tem... Eleição!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/05/2018