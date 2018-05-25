

“Ter que parar o... Brasil!”

Disseram os caminhoneiros.

Movimento pacífico... Ordeiro!

Governo ilegítimo... Vil!

A classe trabalhadora... Traiu!

Então vai pagar o... Preço!

Esta greve o, começo...

Está na hora da... Virada!

Destronar essa... Cambada!

Traidores... “Não os reconheço!”



Apoiar o movimento...

Questão de cidadania.

Questionar é... Covardia!

Tem meu reconhecimento.

É chegado o momento...

De encarar o problema.

Basta de falcatruas... Esquemas!

Uma questão de respeito.

Tudo... Causa e efeito!

Situação caótica... Extrema!



Sociedade paga o preço...

O País está sem rumo.

A coisa... Saiu do prumo!

Chega... Não sou adereço!

A culpa pelos tropeços...

Não é... Dos trabalhadores!

Bando de... Prevaricadores!

Aprendam essa... Lição!

Respeitem o cidadão...

Sanguessugas... Predadores!



Lembrando o velho... Dito:

Agora vai... “Ou racha!”

Ganhar no grito, “na faixa...”

Virou passado, é... Mito!

Acabou... Mudou o veredito:

Jaz, a... “Feira da sulanca!”

Rodovias... Caminhão tranca!

Esta é a... Verdade pura!

Povo unido... Nada segura!

Se não ceder a gente... Desbanca!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/05/2018