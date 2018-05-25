Valdemir Gomes
“Ter que parar o... Brasil!”
Disseram os caminhoneiros.
Movimento pacífico... Ordeiro!
Governo ilegítimo... Vil!
A classe trabalhadora... Traiu!
Então vai pagar o... Preço!
Esta greve o, começo...
Está na hora da... Virada!
Destronar essa... Cambada!
Traidores... “Não os reconheço!”
Apoiar o movimento...
Questão de cidadania.
Questionar é... Covardia!
Tem meu reconhecimento.
É chegado o momento...
De encarar o problema.
Basta de falcatruas... Esquemas!
Uma questão de respeito.
Tudo... Causa e efeito!
Situação caótica... Extrema!
Sociedade paga o preço...
O País está sem rumo.
A coisa... Saiu do prumo!
Chega... Não sou adereço!
A culpa pelos tropeços...
Não é... Dos trabalhadores!
Bando de... Prevaricadores!
Aprendam essa... Lição!
Respeitem o cidadão...
Sanguessugas... Predadores!
Lembrando o velho... Dito:
Agora vai... “Ou racha!”
Ganhar no grito, “na faixa...”
Virou passado, é... Mito!
Acabou... Mudou o veredito:
Jaz, a... “Feira da sulanca!”
Rodovias... Caminhão tranca!
Esta é a... Verdade pura!
Povo unido... Nada segura!
Se não ceder a gente... Desbanca!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/05/2018
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