Valdemir Gomes
Diferente da maioria...
Um tanto quanto... Complicado!
É sumariamente... Extirpado!
Segue a velha... Profecia!
Tratado de forma... Fria!
Chega a ser... Desrespeitoso!
Tal qual um leproso...
Sempre deixado de lado.
Pois, um bando de aloprados...
Acham-se... Poderosos!
Como pode o povo ordeiro...
Aceitar esse... Cabresto!
Não questiona o contexto...
Como se fosse... Cordeiro!
Guiado por caloteiros...
Tamanha... Atrocidade!
Aceita como verdade...
Mentiras... Articuladas!
Repetidas... Massificadas!
Mascara a... Realidade!
Uma tragédia amunciada...
Está prestes a vir à tona.
Dispenso essa... Carona!
A barca está... Furada!
Questionar toda... Cambada!
Será o melhor... Caminho!
Prefiro andar sozinho...
Do que... “Acompanhado!”
Todos sabem: tenho lado!
Da rosa... Tiro os espinhos!
Um mundo diferente...
Construir... Belo desafio!
Chega a dá calafrios...
Ser tratado indiferente.
Porém, cultivo a semente...
Tento fazer minha parte.
Convivência... Melhor arte!
Acúmulo de experiência.
Muita calma... Paciência!
Meu mundo não é... Marte!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/05/2018
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