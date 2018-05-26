

Diferente da maioria...

Um tanto quanto... Complicado!

É sumariamente... Extirpado!

Segue a velha... Profecia!

Tratado de forma... Fria!

Chaga a ser... Desrespeitoso!

Tal qual um leproso...

Sempre deixado de lado.

Pois, um bando de aloprados...

Acham-se... Poderosos!



Como pode o povo ordeiro...

Aceitar esse... Cabresto!

Não questiona o contexto...

Como se fosse... Cordeiro!

Guiado por caloteiros...

Tamanha... Atrocidade!

Aceita como verdade...

Mentiras... Articuladas!

Repetidas... Massificadas!

Mascara a... Realidade!



Uma tragédia amunciada...

Está prestes a vir à tona.

Dispenso essa... Carona!

A barca está... Furada!

Questionar toda... Cambada!

Será o melhor... Caminho!

Prefiro andar sozinho...

Do que... “Acompanhado!”

Todos sabem: tenho lado!

Da rosa... Tiro os espinhos!



Um mundo diferente...

Construir... Belo desafio!

Chega a dá calafrios...

Ser tratado indiferente.

Porém, cultivo a semente...

Tento fazer minha parte.

Convivência... Melhor arte!

Acúmulo de experiência.

Muita calma... Paciência!

Meu mundo não é... Marte!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/05/2018