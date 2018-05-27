Valdemir Gomes
Encontrar... Caminho!
Diante dessa baderna.
Entramos numa... Caverna!
Aquele maldito... Patinho!
Instrumento dos ratinhos...
Nas ruas fazendo... Média!
Provocou essa... Tragédia!
O povo está... Perdido!
Literalmente... Fundido!
O cenário, uma... Comédia!
Na verdade eu... Sabia!
Armaram a arapuca.
Botaram a mão... Cumbuca!
Uma grande covardia.
À Plim, Plim caberia...
Vender o peixe... Robalo!
Jumento foi no embalo...
Aceita... “Dói menos!”
Sem proteção... De vênus!
Encaixou até o... Talo!
País saiu do... Prumo!
Esta a triste... Verdade!
Palavra em voga... Necessidade!
Povo perdido sem... Rumo!
O básico falta... Insumo!
Remédio amargo sem... Bula!
Temos pirotecnia... Firula!
Conversa fiada... Prosa!
Então... “Relaxa e goza!”
Segundo a Marta... Chula!
Um desrespeito total...
Com o cidadão de bem.
A maioria não tem...
Vítima de ataque... Brutal!
Digamos... Golpe mortal!
Nas ruas... Lamento choro!
E agora meritíssimo... Moro!
Sociedade quer resposta.
Lombriga vive... Na bosta!
Então... “Vai no pé Loro?”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/05/2018
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