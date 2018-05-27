

Encontrar... Caminho!

Diante dessa baderna.

Entramos numa... Caverna!

Aquele maldito... Patinho!

Instrumento dos ratinhos...

Nas ruas fazendo... Média!

Provocou essa... Tragédia!

O povo está... Perdido!

Literalmente... Fundido!

O cenário, uma... Comédia!



Na verdade eu... Sabia!

Armaram a arapuca.

Botaram a mão... Cumbuca!

Uma grande covardia.

À Plim, Plim caberia...

Vender o peixe... Robalo!

Jumento foi no embalo...

Aceita... “Dói menos!”

Sem proteção... De vênus!

Encaixou até o... Talo!



País saiu do... Prumo!

Esta a triste... Verdade!

Palavra em voga... Necessidade!

Povo perdido sem... Rumo!

O básico falta... Insumo!

Remédio amargo sem... Bula!

Temos pirotecnia... Firula!

Conversa fiada... Prosa!

Então... “Relaxa e goza!”

Segundo a Marta... Chula!



Um desrespeito total...

Com o cidadão de bem.

A maioria não tem...

Vítima de ataque... Brutal!

Digamos... Golpe mortal!

Nas ruas... Lamento choro!

E agora meritíssimo... Moro!

Sociedade quer resposta.

Lombriga vive... Na bosta!

Então... “Vai no pé Loro?”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/05/2018