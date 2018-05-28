Post Importado Sem Título

Gestor em desespero.

Toma atitude... Extrema!

Quer esconder o problema...

Comete até... Exageros!

Nomeia alguns mensageiros...

Para sufocar o movimento.

Mas... O povo está atento!

Não aceita atrocidades.

Sob a luz da verdade...

Por justiça... Sedentos!



Chega de enganação.

Basta de tanta... Chacota!

Conversa mole... Lorota!

Urgente uma... Solução!

Já não tem condição...

Uma falta de respeito.

Precisa rever conceitos.

Para de tanto... Arrocho!

Porco que come no coxo...

Não abrimos mão do... Pleito!



A pressão será enorme...

A gente tem... Consciência!

Esgotou a paciência...

A proposta... Reforme!

Está fora dos... Conformes!

Essa luta... Continua!

Com o apoio das ruas...

A gente aguenta o tranco!

Acordo... “Preto no branco!”

A verdade... “Nua e crua!”



Povo ordeiro, unido...

Muda o rumo da história.

Bando de aloprados... Inglória!

Jamais serão... Atendidos!

O descalabro ocorrido...

Não... Culpa do trabalhador!

Povo descente lutador...

Repudia... Pagar o preço!

Bloqueios apenas... O começo!

Acorda ilegítimo... Usurpador!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/05/2018