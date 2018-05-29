

Inácia Ramos da Silva.

Uma grande... Companheira!

Durante a vida inteira...

Do seu parceiro... Diva!

Tinha cadeira cativa...

Formava um casal perfeito.

Por Cristo foram eleitos.

Quatro filhos de ouro.

Na verdade... Seus tesouros!

Fonte de amor o... Leito!



Com respeito e lealdade...

Sempre fez a diferença.

Marcou... Sua presença!

A nossa sociedade.

Um exemplo de bondade...

Atuante, líder do lar.

Por sempre acreditar...

Dedicou-se a causa.

Morte... Da vida, pausa!

Deus... Há de nos confortar!



Como instrumento de Cristo.

Cumpriu um belo papel.

Homenageio com este cordel...

Esta cidadã bem... Quista!

Por todos, era vista...

Exemplo... Referencial!

Dedicada... Imparcial!

De admirável... Postura!

Uma simples... Criatura!

Grande... Seu potencial!



Esta singela homenagem...

De carinho e gratidão.

Deste humilde cidadão.

Como parte da bagagem.

Segue sua viagem...

Agora... Uma nova trilha!

No céu... Estrela que brilha!

Para nós... Restam saudades!

Meus... Descanse na eternidade!

Esposa, mãe, sogra, avó... Filha!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/05/2018