Tempo de rever conceitos.

Reorganizar a bagagem.

Chega de tanta sacanagem.

O povo... Insatisfeito!

Caminhoneiros seus pleitos...

Merecem o nosso apoio.

Separar trigo do... Joio!

Uma atitude sensata.

Não aceitem bravatas.

Gado que obedece... Aboio!



A sociedade entende...

Que o movimento é justo.

Ao ilegítimo um... Susto!

Na dificuldade... Aprende!

Quem seus direitos, defende...

Precisa ser respeitado.

Tomô... Governo aloprado!

Paciência tem... Limites!

Dos mais humildes às elites...

O pleito tem... Apoiado!



Provoca alguns... Transtornos!

Porém, um mal necessário.

Ser tratado como... Otário!

Pepino não é... Adorno!

Palavra em voga... Suborno!

Povo ordeiro não merece.

Aos políticos... As benesses!

Chega de tanta afronta.

O cidadão para a conta...

O País a serra... Desce!



O gestor em desespero.

Tenta encontrar saída.

Ensaia falsas medidas.

Consegue belo... Entrevero!

Errou na dose, o tempero...

Age com... Truculência!

Tamanha incompetência...

Está no fundo do poço.

Da fruta... Sobrou caroço!

Tenha... “Santa paciência!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/05/2018