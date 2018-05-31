

Sabor da infância...

Algo belo... Indescritível!

É o melhor combustível...

Viagem com elegância.

Trajeto tinha a constância...

De um percurso saudoso.

Era um tempo... Estiloso!

Sem malícia... Maldade!

Sendo a honestidade...

Celeiro, bem... Valioso!



O povo era solidário.

Tempo de mutirões.

Cumprimento... Saudações!

Tal qual o... Abecedário!

Ambição, mercenário...

Não compunha o roteiro.

Ninguém era prisioneiro...

Dos famigerados... Metais!

Todos... Tratados iguais!

Tivesse ou não... Dinheiro!



A vida... Uma delícia!

Respeito... O grande mote!

Água... Bebia do pote!

Não existia... Malícia!

Felicidade... Vitalícia!

Tendo como base... Respeito!

Discriminação, preconceito...

Não tinha nenhum espaço.

O afeto de um abraço...

Amor... Causa efeito!



Nas noites de verão...

Não se fechava... Janela!

Cadeado ou tramela...

Pois não havia... Ladrão!

No bairro, quarteirão...

A paz era absoluta.

Bandido, desordeiro, truta...

Fora do... Vocabulário!

Autoridade o... Vigário!

Povo de ilibada... Conduta!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/05/2018