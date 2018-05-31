Valdemir Gomes
Sabor da infância...
Algo belo... Indescritível!
É o melhor combustível...
Viagem com elegância.
Trajeto tinha a constância...
De um percurso saudoso.
Era um tempo... Estiloso!
Sem malícia... Maldade!
Sendo a honestidade...
Celeiro, bem... Valioso!
O povo era solidário.
Tempo de mutirões.
Cumprimento... Saudações!
Tal qual o... Abecedário!
Ambição, mercenário...
Não compunha o roteiro.
Ninguém era prisioneiro...
Dos famigerados... Metais!
Todos... Tratados iguais!
Tivesse ou não... Dinheiro!
A vida... Uma delícia!
Respeito... O grande mote!
Água... Bebia do pote!
Não existia... Malícia!
Felicidade... Vitalícia!
Tendo como base... Respeito!
Discriminação, preconceito...
Não tinha nenhum espaço.
O afeto de um abraço...
Amor... Causa efeito!
Nas noites de verão...
Não se fechava... Janela!
Cadeado ou tramela...
Pois não havia... Ladrão!
No bairro, quarteirão...
A paz era absoluta.
Bandido, desordeiro, truta...
Fora do... Vocabulário!
Autoridade o... Vigário!
Povo de ilibada... Conduta!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/05/2018
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