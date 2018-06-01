Manda neste País?

É excelentíssimo presidente...

Ou ministro... Pedro Parente!

Em alto e bom som... Diz!

Então... Corte o mau pela raiz!

Em atenção aos brasileiros.

Pois, os caminhoneiros...

Merecem muito respeito.

Atenda o seu pleito...

Demita esse aventureiro.



O povo está cansado.

Chega de jogo de... Empurra!

Do contrário o leite... Esturra!

Não aguenta ser... Lesado!

O caldo está... Engrossado!

Não vai germinar a semente.

Respeite um povo descente.

Trabalhador e ordeiro.

Bando de trapaceiros...

Haverá... Ranger de dente!



Diante desse impasse...

A greve... Continua!

Povo... “Vem pra rua!”

Os cálculos... Refasse!

Reajuste... Não passe!

Chega de pagar... “O pato!”

Não assinamos... Contrato!

O petróleo... “É nosso!”

Reclamar... Posso!

Ou... Vamos alimentar ratos?



Não arredamos o pé.

Assim foi... Decidido!

Teremos que ser ouvidos...

Cansamos de pontapé.

Não somos... Rodapé!

Uma questão de respeito.

Chega de preconceito.

Engodo... Falsas promessas!

A categoria não tem pressa...

Tudo é... Causa efeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/06/2018