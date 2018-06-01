Valdemir Gomes
Manda neste País?
É excelentíssimo presidente...
Ou ministro... Pedro Parente!
Em alto e bom som... Diz!
Então... Corte o mau pela raiz!
Em atenção aos brasileiros.
Pois, os caminhoneiros...
Merecem muito respeito.
Atenda o seu pleito...
Demita esse aventureiro.
O povo está cansado.
Chega de jogo de... Empurra!
Do contrário o leite... Esturra!
Não aguenta ser... Lesado!
O caldo está... Engrossado!
Não vai germinar a semente.
Respeite um povo descente.
Trabalhador e ordeiro.
Bando de trapaceiros...
Haverá... Ranger de dente!
Diante desse impasse...
A greve... Continua!
Povo... “Vem pra rua!”
Os cálculos... Refasse!
Reajuste... Não passe!
Chega de pagar... “O pato!”
Não assinamos... Contrato!
O petróleo... “É nosso!”
Reclamar... Posso!
Ou... Vamos alimentar ratos?
Não arredamos o pé.
Assim foi... Decidido!
Teremos que ser ouvidos...
Cansamos de pontapé.
Não somos... Rodapé!
Uma questão de respeito.
Chega de preconceito.
Engodo... Falsas promessas!
A categoria não tem pressa...
Tudo é... Causa efeito!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/06/2018
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