Desvendar o seu sorriso.

A beleza de um olhar.

Deixei a alma... Abrolhar!

Passeei no... Paraíso!

Conquistei o selo... ISO!

Tomei banho na chuva...

Derrapei em suas curvas.

A frenagem... Impossível!

Porém, o prumo, o nível...

Encaixou feito... Luva!



Diante deste fato...

O mundo voltou a... Sorrir!

Acredito no... Porvir!

Vida... Belo retrato!

Não existe lava jato...

Que impeça minha... Rota!

Quanto... Celeuma, lorota!

Coisa de... Cafajeste!

Falta de insumo... Teste!

A culpa de quem vota...



Político... Há trinta anos!

Não cumpriu seu... Ofício!

Do cargo... Os benefícios!

Mandato sem... Planos!

Fica embaixo dos... Panos!

Com o maior... Cinismo!

Apologia ao... Patriotismo!

Por falta de informação...

Atrai uma... Legião!

Cuja rota o... Abismo!



O futuro da... Nação!

Deveras... Comprometido!

Um sistema... Corrompido!

Onde o gestor... “Sem noção!”

Mente... Não tem inflação!

Um verdadeiro... Engodo!

Os preços sobem... “A rodo!”

A população padece.

O País a serra... Desce!

Está no lamaçal... Lodo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/06/2018