Valdemir Gomes
Desvendar o seu sorriso.
A beleza de um olhar.
Deixei a alma... Abrolhar!
Passeei no... Paraíso!
Conquistei o selo... ISO!
Tomei banho na chuva...
Derrapei em suas curvas.
A frenagem... Impossível!
Porém, o prumo, o nível...
Encaixou feito... Luva!
Diante deste fato...
O mundo voltou a... Sorrir!
Acredito no... Porvir!
Vida... Belo retrato!
Não existe lava jato...
Que impeça minha... Rota!
Quanto... Celeuma, lorota!
Coisa de... Cafajeste!
Falta de insumo... Teste!
A culpa de quem vota...
Político... Há trinta anos!
Não cumpriu seu... Ofício!
Do cargo... Os benefícios!
Mandato sem... Planos!
Fica embaixo dos... Panos!
Com o maior... Cinismo!
Apologia ao... Patriotismo!
Por falta de informação...
Atrai uma... Legião!
Cuja rota o... Abismo!
O futuro da... Nação!
Deveras... Comprometido!
Um sistema... Corrompido!
Onde o gestor... “Sem noção!”
Mente... Não tem inflação!
Um verdadeiro... Engodo!
Os preços sobem... “A rodo!”
A população padece.
O País a serra... Desce!
Está no lamaçal... Lodo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/06/2018
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS