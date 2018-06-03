

Gestor está... Perdido!

Diante de tanta mazela.

Um bando de... Gazela!

O patrimônio... Vendido!

Está rompido o tecido...

Da sociedade... Ordeira!

O País desce a ladeira.

O governo só... Falácia!

Murchou a flor da... Acácia!



Cidadão... Justo perfeito!

Não pode hastear bandeira.

Está sobrando... Goteira!

Alguns tirando... Proveito!

Não recicla... Rejeito!

Na verdade a fila... Anda!

Está passando a banda...

Levando nosso futuro.

Com esse ilegítimo... Perjuro!

Brasil simplesmente... Desanda!



Acreditar é... Preciso!

Seu voto... Soberano!

Esse aloprado... Tirano!

Não engana com... Sorriso!

Oferece o... Paraíso!

Verdadeira... Enganação!

Despreparado sem condição.

Chega de Pseudo... Milagreiro!

Galo canta... Tabuleiro!

Basta de... Procrastinação!



Questionar o sistema...

Postura... Democrática!

Jogo sujo não é... Tática!

Chega desse... Dilema!

Ouse romper as algemas...

Acorda ao soar do... Sino!

Da granada puxe o pino.

Recupere seu... Orgulho!

Ser tratado, bagulho...

Boiada, gado... Bovino!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/06/2018