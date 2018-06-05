Deveras desafiado...

Por um grande amigo.

Ironia ou... Castigo!

Mandou-me um recado:

Desculpe o palavreado.

“Faço um questionamento!”

Respeito seu... Talento!

Meu nobre... Professor!

Sempre serei... Defensor!

Não tem hora nem momento.



Mais que amigo... Irmão!

Homem justo... Perfeito!

Acompanho seu... Conceito!

Preciso saber... Opinião!

Analiso sua... Versão!

Como estímulo... Incentivo!

Pois, passar pelo... Crivo!

Belo desafio... Diário!

Sigo meu... Itinerário!

Nada é... Conclusivo!



Minha visão de mundo...

Grafo... Boto no papel!

Se poesia, cordel...

Às vezes... Confundo!

Registro cada segundo...

Assim, faço história.

Sei é falha a... Memória!

Então deixo... Recado!

Tenho... Ideologia, lado!

Não vale a vida... Inglória!



Por pensar diferente...

Sempre pago alto preço.

Não aceito... Adereço!

Jamais serei... Conivente!

Atitudes inconsequentes...

Com licitude... Não combina!

Velho não... Rebobina!

Mesmo servindo de chacota...

Jamais mudarei a... Rota!

À força... Não dobro esquina!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/06/2018