Manhã fria de inverno...

A neblina sobre a relva...

Acariciava a... Vulva!

Num gesto suave... Terno!

Conivente... Subalterno!

A natureza sorria...

Sorrateira... Arredia!

Buscava... Aconchego!

Sabiá pediu... Arrego!

Suspendeu a... Cantoria!



Belo mês de... Junho!

Celebra... Dos namorados!

O céu turrão... Nublado!

Com a caneta em... Punho!

Papel... Grafa rascunho!

O amor leal... Vibrante!

De forma estonteante...

Destila... Um olhar!

Alma feliz... Abrolhar!’

Efeito... Anabolizante!



O santo casamenteiro...

Atento... De prontidão!

Dança fogueira... Oração!

Segue o velho... Roteiro!

Antônio padroeiro...

Dos casais... Apaixonados!

Pedidos... Desesperados!

A moçada... Muita pressa!

Penitência, promessa...

Coração... Amotinado!



Louvação, crendice...

Faz parte da cultura!

Depende de cada criatura...

Para alguns... Esquisitice!

Seja devoção, sandice...

Exaltação de... Sentimento!

Conduz ao sacramento...

Rota da... Felicidade!

Respeito à religiosidade...

O amor... Melhor evento!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/06/2018.