Preciso...

Valdemir Gomes
Contemplar o pôr do sol...
Através da janela da... Alma!
Com simplicidade... Calma!
Observar o... Girassol!
Qual a beleza do atol...
Enfeita o ambiente.
Extrair de sua semente...
Um óleo puro... Perfeito!
Descrever seus efeitos...
Não serei... Competente!
O que dizer da guavira.
Saborosa fruta... Silvestre!
Cristo o Grande Mestre...
Sua perfeição... Inspira!
Qual sonoridade da lira...
Belo ritual se... Presta!
A passarada faz seresta...
Contempla sua... Doçura!
Seu sabor traz a mistura...
Sinfonia da... Floresta!
A florada do... Ypê!
Verdadeira obra de arte.
Uma maravilha à parte...
Enfeita o... Amanhecer!
Impossível descrever...
A grande obra... Divina!
Alma feliz... Rebobina!
Cicatriza toda chaga.
Diria o velho... Gonzaga:
“Lindo olhar de... Karolina!”
Passeando sobre essas belezas...
Olhar clínico do... Poeta!
Como beija flor, flerta...
Com suavidade... Sutileza!
Na retina, a grandeza...
Do... Arquiteto do Universo!
Humano, insensato perverso...
Profano, vil... Incoerente!
Não permite germinar... Semente!
Está deveras... Imerso!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/06/2018
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