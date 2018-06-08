Preciso...

Contemplar o pôr do sol...

Através da janela da... Alma!

Com simplicidade... Calma!

Observar o... Girassol!

Qual a beleza do atol...

Enfeita o ambiente.

Extrair de sua semente...

Um óleo puro... Perfeito!

Descrever seus efeitos...

Não serei... Competente!



O que dizer da guavira.

Saborosa fruta... Silvestre!

Cristo o Grande Mestre...

Sua perfeição... Inspira!

Qual sonoridade da lira...

Belo ritual se... Presta!

A passarada faz seresta...

Contempla sua... Doçura!

Seu sabor traz a mistura...

Sinfonia da... Floresta!



A florada do... Ypê!

Verdadeira obra de arte.

Uma maravilha à parte...

Enfeita o... Amanhecer!

Impossível descrever...

A grande obra... Divina!

Alma feliz... Rebobina!

Cicatriza toda chaga.

Diria o velho... Gonzaga:

“Lindo olhar de... Karolina!”



Passeando sobre essas belezas...

Olhar clínico do... Poeta!

Como beija flor, flerta...

Com suavidade... Sutileza!

Na retina, a grandeza...

Do... Arquiteto do Universo!

Humano, insensato perverso...

Profano, vil... Incoerente!

Não permite germinar... Semente!

Está deveras... Imerso!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/06/2018