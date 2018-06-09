Busque seres perfeitos.

Digo isso... Utopia!

Amor... Melhor terapia!

Na saudade... Dá um jeito!

Pois, rever alguns conceitos...

Importante... Necessário!

Refazer o itinerário...

Coloca a vida no prumo.

Ascender a outro rumo...

Com as bênçãos do... Vigário!



Em um mundo conturbado.

Encontrar a outra metade...

Onde haja... Cumplicidade!

Ter o coração... Flambado!

Sem mácula... Purificado!

É um desafio... Constante!

Fazer algo edificante...

Não, orgulho... Vaidade!

Dá à vida... Qualidade!

Destino segue... Avante!



Na retina do seu sorriso.

Realizo sonho... Menino!

Seja o amor, inquilino...

Indutor da paz que preciso.

Retidão tem... Selo ISO!

Mostra novos horizontes.

Seu feromônio... Ponte!

Doce sabor de... Churros!

Quando ouço seus sussurros...

Solidão sofre... Desmonte!



Misturar nossos... Desejos!

O prazer à vida... Sela!

Seu olhar abre a cancela...

Num repente sacolejo.

Em suas curvas, me vejo...

Levitando em outro plano.

Sinto-me um... Ariano!

O resto à gente... Ajeita!

Felicidade na espreita...

Mistérios embaixo dos... Panos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/06/2018