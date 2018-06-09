Valdemir Gomes
Busque seres perfeitos.
Digo isso... Utopia!
Amor... Melhor terapia!
Na saudade... Dá um jeito!
Pois, rever alguns conceitos...
Importante... Necessário!
Refazer o itinerário...
Coloca a vida no prumo.
Ascender a outro rumo...
Com as bênçãos do... Vigário!
Em um mundo conturbado.
Encontrar a outra metade...
Onde haja... Cumplicidade!
Ter o coração... Flambado!
Sem mácula... Purificado!
É um desafio... Constante!
Fazer algo edificante...
Não, orgulho... Vaidade!
Dá à vida... Qualidade!
Destino segue... Avante!
Na retina do seu sorriso.
Realizo sonho... Menino!
Seja o amor, inquilino...
Indutor da paz que preciso.
Retidão tem... Selo ISO!
Mostra novos horizontes.
Seu feromônio... Ponte!
Doce sabor de... Churros!
Quando ouço seus sussurros...
Solidão sofre... Desmonte!
Misturar nossos... Desejos!
O prazer à vida... Sela!
Seu olhar abre a cancela...
Num repente sacolejo.
Em suas curvas, me vejo...
Levitando em outro plano.
Sinto-me um... Ariano!
O resto à gente... Ajeita!
Felicidade na espreita...
Mistérios embaixo dos... Panos!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/06/2018
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