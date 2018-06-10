

Não faço previsão para o futuro.

Daqui a pouco... Copa do mundo!

Povo eufórico... Moribundo!

Na política temos... Perjuro!

Congresso bando... Monturo!

Parlamentares sem compromisso.

Falastrões, tagarelas... Omissos!

Bem articulados... Falantes!

Dizem... Nossos representantes!

De grupos... Estão a serviço!



Nos próximos doze... Meses!

Teremos copa e eleições.

Onde os mesmos... Fanfarrões!

Eleitores, currais... Reses!

Como gêmeos... Siameses!

Tratados todos... Iguais!

Do sistema... Serviçais!

As mesmas... Mensagens!

Usam novas... Roupagens!

Porém... Velhos boçais!



O governo instituiu...

O dia da... Marmota!

Perdeu o rumo... A rota!

Nosso País... Destruiu!

Ilegítimo... Insano vil!

As regras do... Afronta!

Impostos... Paga a conta!

Reuniões de gabinete.

Sujeira... Embaixo do tapete!

A política do... Desmonta!



A greve dos caminhoneiros...

Foi um grande movimento.

Melhor chance, momento...

Parar de ser... Cordeiro!

Cobrar dos... Gazeteiros!

Que corte seus privilégios.

Chega de... Sacrilégio!

São tantas as mordomias...

Benesses... Regalias!

Afinal, não são... Egrégios!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/06/2018