

Peço inspiração divina...

Conforme manda... Ritual!

Uma data especial...

Mês das festas juninas.

Santo Antônio determina:

É muito comemorado...

O dia dos... “Namorados!”

Marca a vida da gente.

Amor, bela... Semente!

Tem click... Consagrado!



Nos momentos de dificuldades...

Você, meu ombro amigo.

Enfrento qualquer perigo.

Supero adversidades.

Nosso amor... Cumplicidade!

Feromônio... Tentáculos!

Juntos... Superamos obstáculos!

Ao seu... Viver vale a pena!

Minha flor de açucena.

Nossos desejos... Vernáculo!



A cada dia que passa...

Estamos mais... Unidos!

Nossos desejos, a libido...

Da vida, melhor... Cachaça!

Como fermento e massa...

Uma mistura perfeita.

Seu sorriso enfeita...

Deixa meu céu colorido.

Desperta o sexto sentido.

No final... Tudo se ajeita!



Melhor presente...

Pode ser... Imaterial!

Um abraço... Colossal!

O dizer... Estou contente!

Ao seu lado, sinto-me... Gente!

Feliz, para seguir bela jornada...

Marcar história... Deixar pegadas!

Com você, vida... Sentido mais valia!

Agradeço ao Grande... Pela companhia!

Seguiremos... Feliz caminhada, “Taça Sagrada!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/06/2018