Valdemir Gomes
Nossas mãos sejam portadoras...
De paz, afago, carinho.
Segure... Mostre o caminho!
Do pão... Provedoras!
Firmes... Sejam acolhedoras!
Prontas para servir.
Construa um novo... Porvir!
Semeie a melhor semente.
Proteja os dependentes...
No momento... Intervir!
Escorram delas... Sentimentos!
Um simples... Aceno!
Represente carinho... Dreno!
Sirva de... Acalento!
Cicatrize o ferimento...
Da alma... Do coração!
Facilite a transposição...
De todos os obstáculos.
Como garras... Tentáculos!
Do universo... Redenção!
Alívio, força, amizade, luz...
Por elas representadas.
Como o amanhecer... Alvorada!
Estendidas... Cravadas na Cruz!
Por amor ao Pai Jesus...
Cumpriu a missão... Ofício!
Aceitou o... Cruel sacrifício!
Sem jamais... Titubear!
Não vale... Devanear!
Tudo para... Nosso benefício!
Germine... Amor entre as pessoas!
Fecunde... Coração humano!
Não importa... Justo profano!
Paz à sociedade... Povoa!
Mundo... Grande canoa!
Todos... Passageiros, navegantes!
Respeito ao semelhante...
Torna o mundo... Justo!
Felicidade... Vale o custo!
Não aceite... Figurante!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/06/2018
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