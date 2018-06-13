

Nossas mãos sejam portadoras...

De paz, afago, carinho.

Segure... Mostre o caminho!

Do pão... Provedoras!

Firmes... Sejam acolhedoras!

Prontas para servir.

Construa um novo... Porvir!

Semeie a melhor semente.

Proteja os dependentes...

No momento... Intervir!



Escorram delas... Sentimentos!

Um simples... Aceno!

Represente carinho... Dreno!

Sirva de... Acalento!

Cicatrize o ferimento...

Da alma... Do coração!

Facilite a transposição...

De todos os obstáculos.

Como garras... Tentáculos!

Do universo... Redenção!



Alívio, força, amizade, luz...

Por elas representadas.

Como o amanhecer... Alvorada!

Estendidas... Cravadas na Cruz!

Por amor ao Pai Jesus...

Cumpriu a missão... Ofício!

Aceitou o... Cruel sacrifício!

Sem jamais... Titubear!

Não vale... Devanear!

Tudo para... Nosso benefício!



Germine... Amor entre as pessoas!

Fecunde... Coração humano!

Não importa... Justo profano!

Paz à sociedade... Povoa!

Mundo... Grande canoa!

Todos... Passageiros, navegantes!

Respeito ao semelhante...

Torna o mundo... Justo!

Felicidade... Vale o custo!

Não aceite... Figurante!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/06/2018