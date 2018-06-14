

Humano... Cadeado!

Fechado... Para “balanço!”

Cristo diz: seu destino... Tranço!

Ter sonhos... Freados!

O portador... Aperreado!

A vida sai do prumo.

Amor melhor... Insumo!

Não pode ser destruído...

Descartado... Interrompido!

O mundo perde... Rumo!



Aos olhos do... Poeta!

A vida é... Poesia!

Grande Arquiteto... Guia!

Traça nova... Meta!

Percorrer de Alfa a Beta...

É um belo... Desafio!

Chega a dá... Calafrios!

Algumas atitudes... Insanas!

Saia de sua choupana...

Aprecie a beleza do... Rio!



O murmúrio de suas águas...

Soam como uma orquestra.

Sonhos... Mola mestra!

Retina da alma... Enxágua!

Dissolve remorso... Mágoas!

Constrói mundo... Diferente!

Misteriosa... Água ardente!

Seu efeito... Indescritível!

Felicidade... Combustível!

Você estrela... Ascendente!



As palavras do seu Silêncio...

Traduzidas no... Olhar!

Faz minh’alma... Abrolhar!

Qual mistério do... Silício!

Peço ao Grande... Auspício!

Sensatez... Discernimento!

Tempero... Condimento!

Alimento para... Alma!

Não posso perder... Calma!

Aguardo... Um momento!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/06/2018