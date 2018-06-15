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Valdemir Gomes

Publicado em 15/06/2018 às 08:34

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Momento de... Reflexão!
Sacudir toda a poeira.
Hastear... Bela Bandeira!
Torcer pela... Seleção!
Manter a velha... Tradição!
O melhor do mundo.
Orgulho aflora... Fundo!
Traga o... Caneco!
Não haverá... Pixuleco!
Tramóias... Vagabundos!


Amor, respeito à Pátria...
Esteja sempre... Presente!
Foi lançada a semente...
Raça... Em suas artérias!
Qualquer fofoca... Pilhéria! 
A Nação está otimista.
Sejam vocês os protagonistas...
De um povo simples... Ordeiro!
Nossos fiéis... Mensageiros.
Patriotas... Estadistas!


Sabemos... Árdua tarefa!
Segurem firme o cajado.
Como nossos... Soldados!
Quem sabe não... Blefa!
Vamos provar para... UEFA!
O valor da nossa gente.
O melhor do... Continente!
Os demais... Pôr no chinelo!
Tremular... Verde Amarelo!
R7, Messi... Neymar expoente!


Participamos de todas as copas.
Essa marca... Imbatível!
Brasil. Futebol... Outro nível!
Lideramos essa... Tropa!
A Canarinho... Ensopa!
Com honradez... Orgulho!
Que no retorno em julho...
Tragam a bela... Taça!
Com habilidade raça...
Faremos festa... Barulho!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/06/2018

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