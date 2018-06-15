

Momento de... Reflexão!

Sacudir toda a poeira.

Hastear... Bela Bandeira!

Torcer pela... Seleção!

Manter a velha... Tradição!

O melhor do mundo.

Orgulho aflora... Fundo!

Traga o... Caneco!

Não haverá... Pixuleco!

Tramóias... Vagabundos!



Amor, respeito à Pátria...

Esteja sempre... Presente!

Foi lançada a semente...

Raça... Em suas artérias!

Qualquer fofoca... Pilhéria!

A Nação está otimista.

Sejam vocês os protagonistas...

De um povo simples... Ordeiro!

Nossos fiéis... Mensageiros.

Patriotas... Estadistas!



Sabemos... Árdua tarefa!

Segurem firme o cajado.

Como nossos... Soldados!

Quem sabe não... Blefa!

Vamos provar para... UEFA!

O valor da nossa gente.

O melhor do... Continente!

Os demais... Pôr no chinelo!

Tremular... Verde Amarelo!

R7, Messi... Neymar expoente!



Participamos de todas as copas.

Essa marca... Imbatível!

Brasil. Futebol... Outro nível!

Lideramos essa... Tropa!

A Canarinho... Ensopa!

Com honradez... Orgulho!

Que no retorno em julho...

Tragam a bela... Taça!

Com habilidade raça...

Faremos festa... Barulho!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/06/2018