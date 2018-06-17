Começou...

A maior festa profana.

Falo da copa do mundo.

Celebre cada segundo...

No popular é... Bacana!

O mundo grande... Gincana!

Todos... Mesmo objetivo!

Raça... Melhor aditivo!

O povo está otimista.

Vinte e dois artistas...

Futebol é... Coletivo!



Deus ilumine a todos...

Os artistas do espetáculo.

Com garras... Tentáculos!

Que não haja... Engodo!

Valha a pena o... Êxodo!

Retorne ao... Com a taça!

Não faltará... Raça!

À nossa... Seleção!

Saiba que a Nação...

Vive momento de... Graça!



O mundo está antenado.

Rússia... País da bola!

Sem interferência de cartola...

Respeito ao... Resultado!

Cada jogador... Soldado!

Representante do seu escudo.

Cada jogo muito... Estudo!

Um desfile de esquema.

Dedicação grande... Lema!

Na de pé de... Veludo!



São Onze contra... Onze!

Como... Não tem moleza!

Binômio... Força beleza!

Queremos ouro, não... Bronze!

Este sonho vem de... Longe!

Mas... Possível, real!

Vencer... Sem ser desleal!

Sabemos não é... Utopia!

Ouro melhor terapia...

Meta... Metal ideal!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/06/2018