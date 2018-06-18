Doença contagiosa.

Mas... Felizmente louvo!

O entusiasmo do povo.

É uma coisa... Gostosa!

As nações... Fervorosas!

Diante do belo evento.

Um desfile de talentos...

Passeiam pelos gramados.

Os estádios... Lotados!

Futebol, copa... Advento!



Planeta está ligado...

Rússia... Olhos do mundo!

Sentimento oriundo...

Resultado dos gramados.

Orgulho... Arraigado!

Cada povo... Nação!

Mantendo a tradição...

Brasil... Do futebol!

Qual a beleza do... Atol!

Traz prazer... Satisfação!



Trinta e duas seleções...

O mundo representado.

Estádios... Lotados!

Momentos de... Emoções!

Jogadores são... Brasões!

Uniformes suas cores...

Cada seleção... Onze atores!

Assumem seu... Papel!

Meta, taça... Troféu!

Campeões, história... Vencedores!



Estamos todos... Na torcida!

Esbanjando... Otimismo!

Sem celeuma ufanismo...

Ou coisa... Parecida!

Felicidade acrescida...

Nossos atletas... Encantam!

Grito preso na garganta...

Respeito ao nosso... Hino!

No sorriso... Menino!

A Pátria se... Agiganta!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/06/2018