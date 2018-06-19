Valdemir Gomes
Repente o otimismo...
“Balde de água... Fria!”
O excesso de euforia...
Abafou o casuísmo.
Acordou... Realismo!
No campo... Todos iguais!
Super-heróis... Virtuais!
De volta à realidade.
Sob a luz da... Verdade!
Atletas seres... Normais!
Valeu a experiência...
Torcedor... “Pé no chão!”
Deixa aflorar a... Razão!
Importante... Paciência!
Chega de tanta... Exigência!
Seleção de... Lutadores!
Quanto aos... Dissabores!
Fazem parte do percurso.
Não se vence com... Discurso!
Onze contra onze... Jogadores!
Passada a... Euforia!
Muita calma... Confiança!
Copa, jogo... Dança!
Verdadeira... Correria!
Não faltou... Categoria!
Nervosismo da... Estreia!
Foram tantas... Verborreias!
De alguns comentaristas.
Verdadeiros... Ufanistas!
Fica quieto na... Boleia!
A torcida... Acordou!
Acabou... Supremacia!
Não ganha... Demagogia!
O futebol... Mudou!
Otimismo... Desandou!
Calma... Esperança!
Manter a confiança...
Ajuda na... Vitória!
O troféu... A glória!
Arbitragem fez... Lambança!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/06/2018
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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