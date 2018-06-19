

Um dia de expectativa...

Sobre nossa... Seleção!

Aumenta a pressão.

Precisa uma... Corretiva!

Nada de barco à deriva.

É necessário determinação.

Pois, respeito é... Condição!

Para seguir a próxima fase.

Tendo raça como base...

Em nome de uma... Nação!



Estamos todos sedentos...

Em busca de... Um título!

Não se ganha com... Currículo!

Tudo tem seu... Momento!

Copa... Grande advento!

O mundo em sentinela.

Todos ligados... Na tela!

Em frente à televisão...

Faz cálculos... Previsão!

Nas mãos... Caneta, tabela!



Nesta fase de grupo...

Jogam todos contra... Todos!

Não tem mutreta... Engodo!

Como torcedor... Preocupo!

Se fanatismo... Desculpo!

Porém, futebol... Paixão!

Ninguém tem... Compaixão!

O jogo é... “Bruto!”

Cada seleção... Seu reduto!

Bobeou... “Vela, caixão!”



No final vira festa...

Da torcida... Vencedora!

A seleção portadora...

O derrotado... Protesta!

Infelizmente, o que resta...

Esperar próxima partida.

As cores do País, vestida...

Importante... Acreditar!

Deixa o árbitro... Apitar!

Lágrimas serão... Vertidas!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/06/2018