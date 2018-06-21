

Respira-se... Futebol!

As cidades coloridas.

O País... Uma torcida!

Bandeira virou... Lençol!

Regrado... Churrasco Skol!

Povo muito empolgado

Cada atleta... Soldado!

“A Pátria de... Chuteira!”

Otimismo na... Esteira!

Porém “o jogo é... Jogado!”



Todos de olhos na... Tela!

Bandeira... Hasteada!

A galera... Animada!

Ligada na tabela...

Verdadeiros... Sentinelas!

Nossa... Haja adrenalina!

Pressão sobe a... Colina!

Entramos todos na... Dança!

Que não façam... Lambança!

Jogo “acaba quando... Termina!”



Acreditamos na... Equipe!

Porém, com... Cautela!

Precisa abrir a... Cancela!

Que... Incerteza dissipe!

Temos um time... Vip!

Técnico com experiência...

Conhecimento... Competência!

Está faltando... Calma!

Talvez superar... Trauma!

Tudo... Questão de Paciência!



Futebol é... Coletivo!

“Ninguém ganha... Sozinho!”

Trate a bola com... Carinho!

Chegaremos ao... Objetivo!

Prioridade o... Coletivo!

Tragam o... Caneco!

A torcida no, boteco...

Tomando uma... Gelada!

Copa não é... Pelada!

Nem namoro... Xaveco!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/06/2018