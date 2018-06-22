

O desfile de Nações...

Através de o futebol.

Algumas... Acenderam o farol!

Paupérrimas... Apresentações!

Estrelas... Constelações!

Faltou garra... Raça!

Só máscara... Carapaça!

À torcida... Decepção!

Verdadeira... Negação!

Futebol chocho... Sem graça!



Refazendo a bagagem...

Simplesmente... Eliminado!

Em campo... Tudo errado!

Queimaram o filme... Imagem!

Desgraça... “Pouca bobagem!”

Acabou de vez a esperança.

Um vexame... Lambança!

Ficou sombrio... Clima!

A torcida... Baixa estima!

Rompeu de vez... Aliança!



Euforia de momento.

De repente... Realidade!

Encarar adversidade...

Falha o planejamento.

Coração em... Fragmento!

Seleção... Eliminada!

Torcida nervosa... Brada!

Orgulho... Tsunami vendaval!

Depois... Vida volta ao normal!

Passos firme na... Estrada!



Quanto vitória derrota...

Fazem parte do... Jogo!

Copa... Prova de fogo!

Otimismo planta... Brota!

Surpresa... Muda a rota!

Assim caminha... Vida!

Acreditar sempre na lida...

Rumo ao... Objetivo!

Confiança... Aditivo!

Importante... Buscar saída!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/06/2018