Foi o maior sufoco...

O jogo da... Seleção!

Momentos de aflição...

Bola que não... Entrava!

Os craques não acertavam!

Um joguinho... Mixuruca!

Torcida nervosa... Maluca!

O tempo... Passando!

Zero azero... Assustando!

Seria a maior... Muvuca!



O coração... A mil!

Latejava no peito.

Todos insatisfeitos...

Estava dando calafrio.

Seleção entrando... No funil!

Encenações... Lambança!

Arbitro não entrou na... Dança!

Recuou sobre a marcação...

Aumentou mais a... Tensão!

Mas... Manteve a confiança!



O empate era péssimo...

Para nossas pretensões.

Momentos de aflições...

Ufa seis de... Acréscimo!

Logo nos primeiro décimos...

Finalmente... Alívio!

Como aviso... Prévio!

Goooooooool... Bola entra!

A torcida... Concentra!

Felizmente o... Óbvio!



Segurar o resultado...

Disse Tite... "Toca a bola"

Muita calma... Enrola!

Adversário... Avexado!

Foi buscar... Resultado!

De repente... Mais um!

Coração Tum, tum!

Acabou... O susto!

Resultado foi... Justo?

Sei não... Huuuum!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/06/2018