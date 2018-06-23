Valdemir Gomes
Foi o maior sufoco...
O jogo da... Seleção!
Momentos de aflição...
Bola que não... Entrava!
Os craques não acertavam!
Um joguinho... Mixuruca!
Torcida nervosa... Maluca!
O tempo... Passando!
Zero azero... Assustando!
Seria a maior... Muvuca!
O coração... A mil!
Latejava no peito.
Todos insatisfeitos...
Estava dando calafrio.
Seleção entrando... No funil!
Encenações... Lambança!
Arbitro não entrou na... Dança!
Recuou sobre a marcação...
Aumentou mais a... Tensão!
Mas... Manteve a confiança!
O empate era péssimo...
Para nossas pretensões.
Momentos de aflições...
Ufa seis de... Acréscimo!
Logo nos primeiro décimos...
Finalmente... Alívio!
Como aviso... Prévio!
Goooooooool... Bola entra!
A torcida... Concentra!
Felizmente o... Óbvio!
Segurar o resultado...
Disse Tite... "Toca a bola"
Muita calma... Enrola!
Adversário... Avexado!
Foi buscar... Resultado!
De repente... Mais um!
Coração Tum, tum!
Acabou... O susto!
Resultado foi... Justo?
Sei não... Huuuum!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/06/2018
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