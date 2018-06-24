

Momento de euforia...

Copa em andamento.

Alguns conseguem o intento...

Outros... Quem diria!

Descarregou a bateria...

Decepcionou a torcida.

Infelizmente... A vida!

Entristecida... Acabrunhada!

Mas... Segue a caminhada!

Necessário retomar... Lida!



Cada jogo uma... Surpresa!

Camisa não... Ganha!

Partida... Teia de aranha!

São momentos de beleza.

Nem sempre a esperteza...

Ludibria a arbitragem.

Acabou a... Manolagem!

Agora... Olho eletrônico!

Malabarismo... Cômico!

Arbitro de vídeo... Imagem!



Novas regras... Que beleza!

Arbitragem mais cautelosa.

Quem de malandro posa...

Perdeu de vez... Espaço!

Agora não tem... Embaraço!

Méritos à... Tecnologia!

Sem fazer apologia...

Viva a... Modernidade!

Sob a luz da verdade...

Licitude, bela... Trilogia!

A torcida empolgada...

Alegria... Otimismo!

Sem celeuma... Cinismo!

Na verdade... Antenada!

Pede aos craques... Pegada!

Tem seleção... Surpreendendo!

Com muita garra... Vencendo!

Passando pra próxima fase.

Outras ficando no... Quase!

A gente continua... Torcendo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/06/2018