

Povo nordestino.

Mantém viva a tradição...

Maior festa de... São João!

Reza ao soar do sino.

Festejam homem... Menino!

Seguindo a velha trilha.

Um festival de quadrilha.

Estremece o foguetório.

Com um vasto repertório...

Cantoria encanta... Brilha!



Desfile de repentistas...

Ponteando a viola.

No improviso não... Enrola!

Alegrando os turistas.

Verdadeiros artistas...

Cantam o fato... Atual!

Política... Mazela imoral!

Que assola nosso povo.

Aves de rapina, corvo...

Arrasam qual... Temporal!



Bela festa... Religiosa!

Uma professão de fé.

Seja João ou José...

Cantado em verso e prosa.

Qual a beleza da rosa...

Exala perfume... Vida!

Uma paixão incontida...

Exalta o Santo... Torrão!

Ferve feito um caldeirão...

Quase explode a... Carótida!



Uma mistura perfeita...

Religiosidade... Cultura!

Louvam ao Pai nas alturas.

Sendo a crença... Receita!

Agradece a farta... Colheita!

Exibe vasto... Repertório!

Canto dança... Foguetório!

Desfilam conhecimento.

Fala sobre o momento...

Nordeste da... Laboratório!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/06/2018