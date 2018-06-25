Valdemir Gomes
Povo nordestino.
Mantém viva a tradição...
Maior festa de... São João!
Reza ao soar do sino.
Festejam homem... Menino!
Seguindo a velha trilha.
Um festival de quadrilha.
Estremece o foguetório.
Com um vasto repertório...
Cantoria encanta... Brilha!
Desfile de repentistas...
Ponteando a viola.
No improviso não... Enrola!
Alegrando os turistas.
Verdadeiros artistas...
Cantam o fato... Atual!
Política... Mazela imoral!
Que assola nosso povo.
Aves de rapina, corvo...
Arrasam qual... Temporal!
Bela festa... Religiosa!
Uma professão de fé.
Seja João ou José...
Cantado em verso e prosa.
Qual a beleza da rosa...
Exala perfume... Vida!
Uma paixão incontida...
Exalta o Santo... Torrão!
Ferve feito um caldeirão...
Quase explode a... Carótida!
Uma mistura perfeita...
Religiosidade... Cultura!
Louvam ao Pai nas alturas.
Sendo a crença... Receita!
Agradece a farta... Colheita!
Exibe vasto... Repertório!
Canto dança... Foguetório!
Desfilam conhecimento.
Fala sobre o momento...
Nordeste da... Laboratório!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/06/2018
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