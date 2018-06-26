

Humilde... “Poeta Popular!”

Agradece aos leitores.

Verdadeiros incentivadores.

Sempre a... Estimular!

Meio de... Confabular!

Busco versar o momento.

Talvez... Difícil entendimento!

Mas... Deixo meu recado.

Como um simples soldado.

Cada um com seu... Talento!



Ao descrever os fatos...

Registro... Vira história!

Como poema de memória.

Um verdadeiro... Retrato!

No momento... Relato!

Uma forma de denúncia.

Com certa... Relevância!

De repente... Incomoda!

Sem reinventar a roda...

Tem cheiro de... Sofrência!



Meus queridos amigos...

Sou um privilegiado.

Por vocês... Prestigiado!

A bela rotina... Sigo!

Poesia como... Abrigo!

Violência um... Dilema!

Derrotar o velho esquema...

Belo desafio... Diário!

Mudar rumo, itinerário...

Tocar no “XIS” do... Problema!



Tento romper paradigma...

Isso causa... Tsunami!

Como mexer num... Enxame!

Velha rotina... Estigma!

Adota como... Enigma!

De agitador sou... Taxado!

Alguns anti-heróis... Exaltados!

Assim cumpro meu papel...

Nas linhas deste... Cordel!

Aos leitores... Obrigado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/06/2018