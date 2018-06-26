Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:26

Buscar

Últimas notícias
X

Valdemir Gomes

O...

Valdemir Gomes

Publicado em 26/06/2018 às 03:43

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


Humilde... “Poeta Popular!”
Agradece aos leitores.
Verdadeiros incentivadores.
Sempre a... Estimular!
Meio de... Confabular!
Busco versar o momento.
Talvez... Difícil entendimento!
Mas... Deixo meu recado.
Como um simples soldado.
Cada um com seu... Talento!


Ao descrever os fatos...
Registro... Vira história!
Como poema de memória.
Um verdadeiro... Retrato!
No momento... Relato!
Uma forma de denúncia. 
Com certa... Relevância!
De repente... Incomoda!
Sem reinventar a roda...
Tem cheiro de... Sofrência!


Meus queridos amigos...
Sou um privilegiado.
Por vocês... Prestigiado!
A bela rotina... Sigo!
Poesia como... Abrigo!
Violência um... Dilema!
Derrotar o velho esquema...
Belo desafio... Diário!
Mudar rumo, itinerário...
Tocar no “XIS” do...  Problema!


Tento romper paradigma...
Isso causa... Tsunami!
Como mexer num... Enxame!
Velha rotina... Estigma!
Adota como... Enigma!
De agitador sou... Taxado!
Alguns anti-heróis... Exaltados!
Assim cumpro meu papel...
Nas linhas deste... Cordel!
Aos leitores... Obrigado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/06/2018

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valdemir Gomes

De...

Valdemir Gomes

Sempre...

Valdemir Gomes

Nessa...

Valdemir Gomes

Uma...

Publicidade

Valdemir Gomes

Nada...

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo