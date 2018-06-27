

Descendo a ladeira...

A nossa sociedade.

São tantas atrocidades.

Gestores fazem... Besteira!

Bando de crápula... Topeira!

O País perdeu o rumo.

Diminuiu o consumo...

A população... Padece!

O desemprego... Cresce!

Ao povo... Cachimbo fumo!



A triste realidade...

Caminhamos sem roteiro.

Desperdício de dinheiro...

Buracos... Ruas, cidades!

Desrespeito insanidade...

Legisladores... Falácias!

No congresso... Inércia!

Chega a dá calafrios.

Assistimos discursos... Vazios!

Bravateiros... Peripécias!



A saúde está doente.

Pacientes, corredores.. Macas!

Somos tratados... Babacas!

Os gestores... Coniventes!

Sistema... Ineficiente!

Médicos... Sobrecarregados!

Os recursos... Desviados!

Um sistema... Falido!

Gente tem... Morrido!

Sobram discursos... Aloprados!



Este ano têm... Eleições!

Os conchavos... Agigantam!

Um bando de... Sacripanta!

Mudam roupagens... Versões!

Verdadeiros fanfarrões...

Reúnem-se nos bastidores.

Anticristo... Traidores!

No palanque... Sobe diz:

Na cara sobra... Verniz!

Cercado de... Bajuladores!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/06/2018