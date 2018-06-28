

Imprevisto acontece...

No andar da carruagem.

Para ajustar a bagagem...

Importante rezar uma prece.

Têm coisas que arrefecem...

A alma o... Coração!

Uma nota da... Canção!

Muda todo itinerário.

O jogador... Operário!

Faz... Manter a tradição!



Já estava no... Vinagre!

Quase... Jogando a toalha!

O otimismo não... Falha!

Daí acontece... Milagre!

Adversário liso qual bagre...

Estava feliz... Classificado!

Diante do... Fatídico resultado!

Apresentado na tela...

Colocaram a joia na... Lapela!

Era... Fato consumado!



Uma luz... Resplandeceu!

Num momento de vacilo.

Como o cantar do grilo...

O impossível... Aconteceu!

De repente emudeceu...

O adversário... Pasmo!

Cessou todo... Entusiasmo!

A Celeste... Uma potência!

Com cautela competência...

Oponente... Empolgação... Marasmo!



O coração na... Chuteira!

Fez... Renovar o repertório!

País... Pátria, território!

Raça... Subiram a ladeira!

Não existe... Brincadeira!

O buraco... “Mais embaixo!”

Ninguém fica... Cabisbaixo!

Diante da adversidade...

Força, garra... Hombridade!

Derrota é golpe... Baixo!

Poema> Valdemir Gomes dos Santos 28/06/2018