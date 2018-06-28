Valdemir Gomes
Imprevisto acontece...
No andar da carruagem.
Para ajustar a bagagem...
Importante rezar uma prece.
Têm coisas que arrefecem...
A alma o... Coração!
Uma nota da... Canção!
Muda todo itinerário.
O jogador... Operário!
Faz... Manter a tradição!
Já estava no... Vinagre!
Quase... Jogando a toalha!
O otimismo não... Falha!
Daí acontece... Milagre!
Adversário liso qual bagre...
Estava feliz... Classificado!
Diante do... Fatídico resultado!
Apresentado na tela...
Colocaram a joia na... Lapela!
Era... Fato consumado!
Uma luz... Resplandeceu!
Num momento de vacilo.
Como o cantar do grilo...
O impossível... Aconteceu!
De repente emudeceu...
O adversário... Pasmo!
Cessou todo... Entusiasmo!
A Celeste... Uma potência!
Com cautela competência...
Oponente... Empolgação... Marasmo!
O coração na... Chuteira!
Fez... Renovar o repertório!
País... Pátria, território!
Raça... Subiram a ladeira!
Não existe... Brincadeira!
O buraco... “Mais embaixo!”
Ninguém fica... Cabisbaixo!
Diante da adversidade...
Força, garra... Hombridade!
Derrota é golpe... Baixo!
Poema> Valdemir Gomes dos Santos 28/06/2018
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