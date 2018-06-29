

País Verde e Amarelo...

Está esbanjando orgulho.

Na politica têm... Entulhos!

Mas... Superamos o flagelo!

Pegamos firme no... Cutelo!

Estamos bem representados.

Cada jogador, um soldado...

Fazendo bem sua parte.

Futebol... “Nobre arte!”

Tite pelos atletas... Respeitado!



Passamos para próxima fase...

Somos... Primeiro do Grupo!

Digo: estamos no lucro!

Dessa vez não houve... Quase!

Está coesa a... Base!

Que venha o... México!

Não mudaremos o léxico.

Estamos preparados... Otimistas!

Seja qual for da lista...

Não aceitamos... Anexo!



Um time a... “Ser batido!”

A Seleção... Brasileira!

Aqui não existe... Goteira!

Estamos todos... Unidos!

Sem celeuma, alaridos...

Nosso objetivo a... Taça!

Muita disciplina... Raça!

Seguimos a caminhada.

Até a próxima parada...

Não... “Almoço de graça!”



O hexacampeonato...

É nosso... Objetivo!

Jogadores criativos...

Portadores de talento... Nato!

Vitória melhor... Estrato!

Não haverá... “Pixuleco!”

À busca de mais um caneco...

Será questão de... Dias!

Grande Arquiteto... Guia!

“Conosco não têm... Lesco, lesco!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/06/2018