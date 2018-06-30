Metade vai embora...

Copa... Cinquenta por cento.

Está chegando o momento...

Vencedores... Comemoram!

Os perdedores... Choram!

Esta a triste... Verdade!

Encarar a realidade...

Faz parte da caminhada.

Passos firme na estrada.

Jogadores torcida... Afinidade!



Esta fase... Perdeu tá fora!

Acabou... Segunda chance!

Para que a seleção avance...

Arruma a bagagem... Embora!

O momento é... Agora!

Temos uma boa... Base!

Nem pensar no... Quase!

Estamos... Otimistas!

Acreditamos... Nos artistas!

O adversário... Abrase!



Com dedicação... Raça!

À busca do... Objetivo!

Cada jogo decisivo...

O possível... Faça!

Traga na bagagem a taça...

Ao topo do pódio... Ascende!

Se perder a gente... Entende!

Haja lealdade na disputa...

Importante... Muita luta!

Consequência o que... Pretende!



Mesmo trazendo o caneco...

Não esqueçamos... Eleições!

Pare de votar em fanfarrões...

Especialistas em... Xaveco!

Não, marionete... Boneco!

Aos trambiqueiros um... Basta!

Cartão vermelho a... Casta!

Produtores de... Privilégios!

Um desrespeito... Sacrilégio!

Pedra bruta... Desbasta!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/06/2018